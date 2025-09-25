Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 25. September 2025, Nr. 223
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
25.09.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

Trump tanzt mit Taiwan

USA legen Militärhilfen für Taipeh auf Eis, bestehen aber auf einer Aufrüstung der Insel

Jörg Kronauer
Lässt Donald Trump Taiwan fallen? Vergangene Woche berichtete die Washington Post, der US-Präsident weigere sich, eigentlich fest eingeplante Militärhilfe im Wert von mehr als 400 Millionen US-Dollar für die Streitkräfte der Insel zu leisten. Um Hightechgerät gehe es, etwa um autonome Drohnen, zudem um Munition, berichtete die US-Zeitung und legte nahe, Trumps Weigerung könne damit zu tun haben, dass seine Administration auf einen Zolldeal mit China hinarbeite und e...

Artikel-Länge: 4151 Zeichen

