Lässt Donald Trump Taiwan fallen? Vergangene Woche berichtete die Washington Post, der US-Präsident weigere sich, eigentlich fest eingeplante Militärhilfe im Wert von mehr als 400 Millionen US-Dollar für die Streitkräfte der Insel zu leisten. Um Hightechgerät gehe es, etwa um autonome Drohnen, zudem um Munition, berichtete die US-Zeitung und legte nahe, Trumps Weigerung könne damit zu tun haben, dass seine Administration auf einen Zolldeal mit China hinarbeite und e...

