Heiße Phase

Einen wunderschönen guten Morgen! Gestern traten im Cilindro von Avellaneda Racing Club und Vélez Sarsfield an, um in einem argentinischen Duell den ersten Halbfinalisten der aktuellen Copa Libertadores zu ermitteln. Seit vielen Jahren geht dieser Pott immer wieder nach Brasilien, weil Argentinien ein vom lieben Gott verlassenes Land und also arm ist. Die Académia, wie Racing im Volkssprech heißt, gewann den Hinkampf in Liniers am westlichen Speckgürtel von Buenos A...

