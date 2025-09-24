Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 24. September 2025, Nr. 222
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
24.09.2025 / Antifaschismus / Seite 15

Rachegelüste gegen »Antifa«

USA: Präsident Trump erklärt dezentrale Bewegung zur »terroristischen Organisation«. Repression zielt auf Widerstand gegen seine faschistoide Innenpolitik

Alex Favalli
Donald Trump war fest entschlossen. Am Montag abend (Ortszeit) hat der Präsident der Vereinigten Staaten seine Drohung wahr gemacht und alle oppositionellen Kräfte, die von ihren Gegnern mit »die Antifa« etikettiert werden, zur »militaristischen, anarchistischen Unternehmung« und Organisation des Inlandsterrorismus deklariert. In seinem Dekret wirft der seit einem Urteil des Obersten Gerichtshofs über Recht und Gesetz stehende Präsident der »Antifa« koordinierte Bem...

Artikel-Länge: 3852 Zeichen

