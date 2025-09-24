Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 24. September 2025, Nr. 222
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
24.09.2025 / Feuilleton / Seite 10

Schuld und Sühne

Hinfallen, philosophieren: Der Anime »Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle«

Marc Hairapetian
»Ich hasse Schwächlinge!« schleudert Dämon Akaza in »Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle« dem »Teufelsvernichter« Tanjirō entgegen. Der hat noch Zeit, einen Moment innezuhalten, um die nihilistische Haltung des Dämons zu kritisieren, bevor es notwendigerweise zum blutigen Duell kommt: »Die Starken helfen den Schwachen, damit die Schwachen eines Tages selbst stark werden, um wiederum anderen Schwachen zu helfen.« Es ist ein ewiges Kämpfen, Philosophieren, ...

