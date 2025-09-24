Jankofsky, Farber, Windeck

Zu den beliebtesten Rubriken des Satiremagazins Eulenspiegel gehört seit Jahrzehnten »LMM« (Leser machen mit), in der sich Humorbegabte als Texter zu stummen Zeichnungen ausprobieren dürfen. Auch aktuell fordern originelle Karikaturen von Heinz Jankofsky zum Fabulieren auf – und das 23 Jahre nach dem Tod des Zeichners, dessen 90. Geburtstag am Sonntag ansteht. Der Westberliner Lokomotivschlosser kam 1961 in den Osten, wo er am Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) arbei...

