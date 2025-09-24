Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Mittwoch, 24. September 2025, Nr. 222
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
24.09.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Weit unter Inflationsrate

Tarifverhandlungen für österreichische Metaller schnell beendet. Mit Realohnverlust für Arbeiter

Dieter Reinisch
In Österreich hat die Herbstlohnrunde begonnen. Während die meisten Gewerkschaften noch sondieren, sind die Verhandlungen in der Metallbranche bereits zu Ende: Nach gerade einmal vier Stunden Gespräch setzten die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) und die Metallergewerkschaft Pro-Ge zu einem bisher kaum beobachteten Kniefall vor der Industriellenvereinigung an. Die Einigung auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 200.000 Beschäftigten bringt ab 1. Novem...

