In Österreich hat die Herbstlohnrunde begonnen. Während die meisten Gewerkschaften noch sondieren, sind die Verhandlungen in der Metallbranche bereits zu Ende: Nach gerade einmal vier Stunden Gespräch setzten die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) und die Metallergewerkschaft Pro-Ge zu einem bisher kaum beobachteten Kniefall vor der Industriellenvereinigung an. Die Einigung auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 200.000 Beschäftigten bringt ab 1. Novem...

Artikel-Länge: 3490 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.