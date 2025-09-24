Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 24. September 2025, Nr. 222
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
24.09.2025 / Ausland / Seite 7

Experiment Einheitskandidatin

Wahl in Irland: Sinn Féin und andere linke Parteien schicken gemeinsame Bewerberin ins Rennen

Dieter Reinisch
Am 24. Oktober wählt die Republik Irland einen Nachfolger für den populären Präsidenten Michael D. Higgins. Der Sozialdemokrat tritt nach zwei Amtszeiten nicht mehr an. Die Nachfolgesuche bei den Parteien erweist sich allerdings als schwierig. Nach langem Zögern hat die größte Oppositionspartei, die linksrepublikanische Partei Sinn Féin (SF), nun beschlossen, doch eine linke Einheitskandidatin zu unterstützen. Am Wochenende stellte die Partei sich hinter die Parlame...

