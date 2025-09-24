Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 24. September 2025, Nr. 222
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
24.09.2025 / Ausland / Seite 6

Marokkos langer Arm

Niederlande: Affäre um Doppelagenten belastet Beziehungen zu Rabat

Gerrit Hoekman
Ein Gericht in Rotterdam will Yassine Mansouri, den Chef des marokkanischen Auslandsgeheimdienstes DGED, als Zeugen in einem Spionageprozess vorladen. Das Ansinnen sei »komplett aussichtslos«, ist sich der Marokko-Experte Paolo de Mas von der Universität Leiden laut NRC Handelsblad vom Mittwoch sicher. Mehr noch: Es könnte zu ernsten diplomatischen Spannungen mit Marokko führen. Rückblick: Im Oktober 2023 verhaftete die Polizei am Amsterdamer Flughafen Schiphol Abde...

