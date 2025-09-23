Erythropoietin, wörtlich übersetzt: Rotmacher. Das als EPO bekannte Hormon erlangte traurige Berühmtheit durch zahlreiche Dopingfälle im Ausdauersport. Heute scheint es aus dem Spiel, da mittlerweile ein direktes Nachweisverfahren existiert und auch der indirekte Nachweis durch Maßnahmen wie den Blutpass die heimliche Anwendung erschwert. EPO ist ein körpereigenes Hormon. Es regt die Produktion von roten Blutkörperchen an. Da die Träger von Sauerstoff sind und Sauer...

Artikel-Länge: 2360 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.