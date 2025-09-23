US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. treibt die Neugestaltung der Impfpolitik voran und setzt sich dabei über Einwände von Wissenschaftlern und Gesetzgebern hinweg. Innerhalb weniger Wochen hat er die Berechtigung für Covid-19-Impfungen eingeschränkt, die Entlassung des obersten Gesundheitsbeamten des Landes veranlasst, die Unterstützung für Impfausnahmen in den Bundesstaaten verstärkt, das Verfahren zur Überprüfung von Impfempfehlungen abgeschafft und einen...

