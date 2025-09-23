Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
23.09.2025 / Ausland / Seite 6

Bloody Sunday vor Gericht

Nordirland: Erstmals wird ein Soldat für die Repressionen in Derry zur Verantwortung gezogen

Dieter Reinisch
Der sogenannte Blutsonntag in Derry am 30. Januar 1972 war ein Schlüsselereignis und Tiefpunkt im Nordirland-Konflikt. Nun steht der als »Soldat F.« bekannte vor Gericht, der am »Bloody Sunday« zwei friedliche Demonstranten erschossen haben soll. Der Prozess ist historisch: Es handelt sich um den ersten britischen Armeeangehörigen, der sich für die tödliche Repression verantworten muss, der 14 Menschen zum Opfer fielen – 13 weitere wurden schwer verletzt. Sein Falls...

