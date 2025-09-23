Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
23.09.2025 / Inland / Seite 5

Krieg auf Nummer sicher

Protestaktion gegen Allianz-Geschäfte mit Rüstungsfirmen. Konzern soll Milliarden in Waffenschmieden investieren

Luca von Ludwig
Die Rüstungsbranche erlebt zur Zeit einen beispiellosen Aufschwung, nicht zuletzt wegen der Profite, die aus den Verkäufen von Bomben, Drohnen, Panzern und so weiter an das israelische Militär erzielt werden. Auch Waffenschmieden sind nicht leichtsinnig und lassen sich ihr Geschäft versichern – unter anderem von der Allianz. Die mache kräftig Umsatz mit den Versicherungspolicen für und Investitionen in Unternehmen, die vom Genozid in Palästina profitierten, kritisie...

Artikel-Länge: 2392 Zeichen

