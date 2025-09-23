Die Rüstungsbranche erlebt zur Zeit einen beispiellosen Aufschwung, nicht zuletzt wegen der Profite, die aus den Verkäufen von Bomben, Drohnen, Panzern und so weiter an das israelische Militär erzielt werden. Auch Waffenschmieden sind nicht leichtsinnig und lassen sich ihr Geschäft versichern – unter anderem von der Allianz. Die mache kräftig Umsatz mit den Versicherungspolicen für und Investitionen in Unternehmen, die vom Genozid in Palästina profitierten, kritisie...

Artikel-Länge: 2392 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.