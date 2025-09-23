Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
23.09.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

Krieg gegen das Hinterland

Sowohl Russland als auch die Ukraine intensivieren ihre Drohnenangriffe auf Ziele im gegnerischen Hinterland. Offenbar erhebliche Schäden an russischen Ölanlagen

Reinhard Lauterbach
Der Krieg in der Ukraine ist offenbar wieder in eine Stagnationsphase übergegangen. Wenn russische Medien einen Vormarsch um 500 Meter auf einer Breite von 600 Metern als großen Erfolg darstellen – wie zuletzt an einem Abschnitt im Bezirk Charkiw –, bedeutet dies aller Wahrscheinlichkeit nach, dass sich die Frontlinie nur unwesentlich bewegt. Meldungen darüber, dass angeblich russische Stoßtrupps bereits die Hälfte von Pokrowsk und große Teile von Kupjansk kontrolli...

