»Berühmte sind Leute, die man etwas später vergisst«, ätzte der Kirchenkritiker und Zyniker Karlheinz Deschner einmal und traf damit einen bedeutsamen Aspekt der medialen Aufgeregtheiten. Viele Stars ereilt dieses Schicksal lange bevor ihre Lebenszeit endet, bei wenigen erstreckt sich der Ruhm über den Tod hinaus, und nur die wenigsten bedeutenden Menschen sind nach Jahrzehnten noch bekannt. Dies trifft auch auf jene Menschen zu, die ihre Bekanntheit vor allem Bildm...

Artikel-Länge: 20174 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.