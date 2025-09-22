Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Montag, 22. September 2025, Nr. 220
22.09.2025 / Politisches Buch / Seite 15

Neu erschienen

Ausdruck Länderschwerpunkt der neuen Ausgabe des Magazins der Tübinger Informationsstelle Militarisierung ist die Türkei. Die seit ihrer Gründung »militaristisch geprägte« Republik sei »unverzichtbar für die NATO-Militärstrategie«, verfolge aber bei vielen Themen eigene Interessen, heißt es im Editorial. Axel Gehring beschäftigt sich mit Potential und Grenzen der türkischen Rüstungsindustrie. Traditionell Importeur von Rüstungsgütern, setzten in der Türkei nach der ...

