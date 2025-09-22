Marc Chesney war bis 2024 Inhaber des Lehrstuhls für Finanzmathematik an der Universität Zürich. In seinem nun aus dem Französischen übersetzten Buch setzt er sich mit kritischer Schärfe mit dem »finanzialisierten Kapitalismus« der Gegenwart und mit der Legendenbildung einer opportunistischen Wirtschaftswissenschaft auseinander. »Grünes Wachstum« etwa und die Idee, »Märkte« für Emissionsrechte oder Biodiversitätszertifikate zu schaffen, nennt er einen »zynischen Aus...

