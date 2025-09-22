Selten so gelacht. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat einen neuen Rekord aufgestellt, wie schnell man erst rechts, dann links und wieder rechts vom Pferd fallen kann. Wie der Sender am Freitag nachmittag mitteilte, übernimmt Tanit Koch die Moderation der eigenen Folgen des Magazins »Klar«, die der Sender in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) produziert. Die drei gemeinsamen Pilotfolgen hatte Rechtsauslegerin Julia Ruhs präsentiert, die auch weiterhin ...

