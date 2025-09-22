Mit scharfen Worten warnte US-Präsident Donald Trump am Sonnabend Afghanistan: Ohne die Rückgabe des Luftwaffenstützpunkts Bagram an die USA drohten ernste Konsequenzen. »Wenn Afghanistan den Luftwaffenstützpunkt Bagram nicht an diejenigen zurückgibt, die ihn gebaut haben, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, werden schlechte Dinge passieren«, schrieb Trump auf seiner Plattform »Truth Social«. Schon seit Monaten dränge Trump seine nationalen Sicherheitsbeamt...

Artikel-Länge: 4006 Zeichen

