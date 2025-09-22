Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Montag, 22. September 2025, Nr. 220
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
22.09.2025 / Ausland / Seite 6

Junge wandern aus oder sitzen im Knast

El Salvador: Migration weiter hoch – Großteil unter 35. Jeder zehnte in Altersgruppe inhaftiert

Thorben Austen, Quetzaltenango
Entgegen der Aussagen des salvadorianischen Staatspräsidenten Nayib Bukele ist die Auswanderung aus dem zentralamerikanischen Land in den vergangenen Jahren auf einem konstant hohen Niveau geblieben. Vor allem junge Menschen kehren El Salvador den Rücken. Sieben von zehn Auswanderern in den vergangenen zehn Jahren waren zwischen 15 und 34 Jahre alt. Das berichtete Prensa Latina vergangenen Dienstag unter Berufung auf Zahlen der Volkszählung von 2024. Der Großteil vo...

Artikel-Länge: 3992 Zeichen

