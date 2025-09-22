Entgegen der Aussagen des salvadorianischen Staatspräsidenten Nayib Bukele ist die Auswanderung aus dem zentralamerikanischen Land in den vergangenen Jahren auf einem konstant hohen Niveau geblieben. Vor allem junge Menschen kehren El Salvador den Rücken. Sieben von zehn Auswanderern in den vergangenen zehn Jahren waren zwischen 15 und 34 Jahre alt. Das berichtete Prensa Latina vergangenen Dienstag unter Berufung auf Zahlen der Volkszählung von 2024. Der Großteil vo...

