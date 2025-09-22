Die IG Metall hatte vor der Stahltarifrunde darauf verzichtet, eine prozentuale Forderung zu erheben. Unter Anerkennung der Schwierigkeiten der Stahlkonzerne beließ sie es bei dem Wunsch nach einem Angebot von seiten der Unternehmen, das die Inflation ausgleicht und Beschäftigung sichert. Am Freitag bekam sie die Quittung. Die Unternehmen haben in der zweiten Tarifrunde für die nordwestdeutsche Stahlindustrie ein Angebot vorgelegt, das eine Einmalzahlung von 500 Eur...

Artikel-Länge: 3525 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.