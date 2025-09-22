Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
22.09.2025 / Inland / Seite 4

Verzerrte Gerechtigkeit

Berlin: Ergebnisse der Beobachtung von rund 200 Verfahren gegen Palästina-Aktivisten vorgestellt

Carmela Negrete
Die Behörden in Deutschland, insbesondere in Berlin, haben die polizeiliche und gerichtliche Repression gegen Solidarität mit Palästina drastisch verschärft«, erklärte die spanische Aktivistin Roser Gari Pérez am Freitag abend in Berlin. Sie gehört zu einer Gruppe von Prozessbegleitern, die nun einen Bericht vorgelegt haben: ein 17seitiges Dokument mit dem Titel »Verzerrte Gerechtigkeit: Gerichtsbeobachtungen von Palästina-bezogenen Prozessen in Berlin von April 202...

Artikel-Länge: 3168 Zeichen

