Die Behörden in Deutschland, insbesondere in Berlin, haben die polizeiliche und gerichtliche Repression gegen Solidarität mit Palästina drastisch verschärft«, erklärte die spanische Aktivistin Roser Gari Pérez am Freitag abend in Berlin. Sie gehört zu einer Gruppe von Prozessbegleitern, die nun einen Bericht vorgelegt haben: ein 17seitiges Dokument mit dem Titel »Verzerrte Gerechtigkeit: Gerichtsbeobachtungen von Palästina-bezogenen Prozessen in Berlin von April 202...

Artikel-Länge: 3168 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.