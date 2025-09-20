Sport im Osten Fußball der Herren, dritte Liga, 7. Spieltag: VfL Osnabrück – FC Erzgebirge Aue Live von der Bremer Brücke: Der VfL will diese Saison nicht erst nach der Winterpause in die Spur finden. Aue dagegen kam in der vergangenen Spielzeit viel besser in den Wettbewerb, rutschte danach aber sukzessive nach hinten. Parallel muss Rostock nach Essen (live im NDR). Im Anschluss beim Mitteldeutschen: Regionalliga Nordost, Erfurt empfängt Karl-Marx-Stadt. BRD 2025. ...

Artikel-Länge: 2093 Zeichen

