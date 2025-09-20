Israel müsse »wesentliche Schritte« im Hinblick auf ein Ende des Genozids in Gaza unternehmen, um noch verhindern zu können, dass London den Staat Palästina anerkennt. Das hatte der britische Premier Keir Starmer Ende Juli erklärt, denn: »Wir sehen hungernde Babys, Kinder, die zu schwach sind, um zu stehen – Bilder, die uns ein Leben lang begleiten werden.« Will die extrem rechte israelische Regierung um Benjamin Netanjahu diese rhetorische Ohrfeige sowie eine weite...

