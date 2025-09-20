Robert Fisk war einer der ersten internationalen Journalisten, die sich am 16. September 1982 nach dem Massaker an Palästinensern nach Sabra und Schatila wagten. Die israelischen Soldaten am Eingang des Lagers im südlichen Stadtgebiet von Beirut erklärten ihm laut seinem als Buch erschienenen Bericht: »Das sind alles Terroristen.« Auf die entsetzte Frage von Fisk: »Riechen Sie nicht den Gestank des Todes? All das erinnert doch an Treblinka«, erhielt er keine Antwort...

Artikel-Länge: 3624 Zeichen

