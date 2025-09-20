Am Freitag begann in der BRD der »Tag der Schiene«. Dieser »Tag« dauert drei Tage – vielleicht ja, um den großzügigen Zeitpuffer zu reflektieren, den geübte Zugreisende bei der Deutschen Bahn (DB) einplanen. Überschattet wird der Auftakt von neuesten Berichten über Absurditäten des Zugverkehrs: Wie der Spiegel am Freitag meldete, streicht der DB-Konzern verspätete Züge oft lieber ganz, als sie in die Unpünktlichkeitsstatistik eingehen zu lassen. Das Prozedere soll l...

