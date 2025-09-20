Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
20.09.2025 / Inland / Seite 4

AfD hat Stress mit Vermieter

Berlin: Keine Einigung zwischen Eigentümer und Partei im Streit um Geschäftsstelle

Max Ongsiek
In Laufnähe des Charlottenburger Schlosses liegt einer von zwei Standorten des Berliner Landgerichts II. Eine spätwilhelminische Scheußlichkeit im historischen Gewand einer mittelalterlichen Burg. Hier wurde am Freitag über die fristlose Kündigung des Mietvertrags für die Bundesgeschäftsstelle der AfD in Berlin-Reinickendorf verhandelt. Eine Einigung gab es nicht. Das für Zivilsachen zuständige Gericht erklärte die Güteverhandlung zwischen Parteivertretern und dem ö...

