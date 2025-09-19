Gegründet 1947 Freitag, 19. September 2025, Nr. 218
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
19.09.2025 / Ausland / Seite 6

Neue Regierung, alte Prinzipien

Algerien stärkt Rolle in Afrika durch klare Haltung im Nahostkonflikt und wirtschaftliche Großprojekte

Sabine Kebir
Dass im Präsidialsystem Regierungen innerhalb der Legislaturperiode schnell mal umgestaltet werden können, macht gerade Frankreich vor. In Algerien, das das Präsidialsystem von der ehemaligen Kolonialmacht geerbt hat, ist das gerade auch geschehen. Dort verweist es aber nicht auf eine ähnlich gravierende Systemkrise. In dem Maghrebstaat wird das Sozialsystem eher weiterentwickelt als abgebaut. Insofern stürzt dort eine Regierung auch nicht, weil sie – wie die franzö...

Artikel-Länge: 4206 Zeichen

