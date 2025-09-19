Beklemmende Gefühle gab es gratis, gewissermaßen als Beilage, als in der vergangenen Woche sechs maritime Experten in einer Podiumsdiskussion in Bremerhaven an die Situation von Seeleuten während der Pandemiejahre erinnerten: »Stuck in mobility« – steckengeblieben in der Mobilität – hieß die Veranstaltung, zu der das Deutsche Schiffahrtsmuseum (DSM) eingeladen hatte. Es war ab Frühjahr 2020 eine schwerwiegende, aber viel zuwenig beachtete Folge der weltweiten Hemmni...

Artikel-Länge: 3998 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.