18.09.2025 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

Australien entdeckt die Arbeiter

Arbeitsreformen der Labor-Regierung in Canberra seit Ende 2022 zeigen erste positive Resultate

Thomas Berger
Die Gewerkschaftsbewegung in Australien hat es in den vergangenen drei Jahrzehnten nicht leicht gehabt. Rechtskonservative Regierungen, die in Canberra lange politisch am Steuer waren und Arbeitsreformen nach US-amerikanischem Vorbild umgesetzt haben, haben tiefe Spuren hinterlassen. Hinzu kommen Aspekte wie der demographische Wandel und eine Abkehr von der »klassischen« Industriegesellschaft, auch wenn dieser Prozess in Australien, wo die Wirtschaft nach wie vor st...

