Pakt mit der Natur Dünen befestigen Im Golf von Biskaya findet sich die höchste Düne des Kontinents. Sie bewegt sich fortwährend und muss in Einklang mit dem dahinter befindlichen Kiefernwald gebracht werden. F 2024. Arte, 15.50 Uhr Die Nordreportage: Hamburg erstrahlt blau 12.000 Leuchten für magische Momente Wahrscheinlich sind Fans vom FC St. Pauli weniger begeistert als die vom HSV: Zum zehnten Mal wird im Rahmen des »Blue Port« der Hamburger Hafen illuminiert. ...

Artikel-Länge: 2531 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.