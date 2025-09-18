Robert Redford meinte, dass sein erster großer Film gleich der beste war: In »Ein Mann wird gejagt« (1966) spielt er unter der Regie von Arthur Penn den unschuldig des Mordes verdächtigten entflohenen Sträfling »Bubber« Reeves, den ein Sheriff (Marlon Brando) in einer texanischen Kleinstadt verzweifelt versucht, vor dem Lynchmob zu retten. Voller Bewunderung erinnerte Redford sich 2007 beim Gespräch im Berliner Kino International anlässlich der Premiere seines Demok...

