Wie konnte das passieren? In der bayerischen Landesregierung befindet sich ein Minister, der nicht aus dem gelobten Land stammt. Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland befindet sich jeweils ein Ortsfremder in der Regierung. Warum das so spannend ist? Weil in älteren Bundesländern (ohne die Stadtstaaten) 75 Prozent der Minister in den Landesregierungen auch in dem entsprechenden Bundesland geboren worden sind. Im Osten (ohne Berlin) sind es hingegen nur 46 Prozent. ...

