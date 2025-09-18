Über Themenmangel zumindest kann bei den Gewerkschaftern der IG Metall (IGM) niemand klagen. Der deutschen Automobilbranche geht es schlecht wie nie, Hunderttausende Arbeitsplätze sind gefährdet. »Das einzige, was noch schlimmer als die Lage ist, ist die Stimmung«, konstatierte Jens Südekum, Wirtschaftsprofessor und vom Bundesfinanzminister »Beauftragter für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung«, bei einer Konferenz zur Autoindustrie in Ostdeutschland, zu der der I...

Artikel-Länge: 4035 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.