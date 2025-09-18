Sie habe »ein gutes Telefongespräch« mit US-Präsident Donald Trump »über die Stärkung unserer gemeinsamen Anstrengungen zur Steigerung des wirtschaftlichen Drucks auf Russland durch zusätzliche Maßnahmen« gehabt, teilte die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, der Öffentlichkeit am Dienstag mit. Damit soll jetzt ein Streit konstruktiv beigelegt sein, der am 4. September durch ein »hitziges Telefongespräch« zwischen dem US-Präsidenten und mehreren eur...

