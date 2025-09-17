Sie sollen Kriegswaffen und »andere vollautomatische Schusswaffen« angehäuft und sich zu einer mutmaßlichen rechtsradikalen Gruppe zusammengeschlossen haben. Am Dienstag haben Ermittler in drei westdeutschen Bundesländern 13 Objekte durchsucht, um mögliche Beweismittel für laufende Verfahren gegen acht Beschuldigte zu sichern, wie die Generalstaatsanwaltschaft Celle und das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen gemeinsam mitteilten. Den Beschuldigten im Alter von 32...

