Gegründet 1947 Mittwoch, 17. September 2025, Nr. 216
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
17.09.2025 / Antifaschismus / Seite 15

Bewaffneter Gruppe auf der Spur

Razzien in NRW, Niedersachsen und Baden-Württemberg wegen Kriegswaffen und rechter Umtriebe

Marc Bebenroth
Sie sollen Kriegswaffen und »andere vollautomatische Schusswaffen« angehäuft und sich zu einer mutmaßlichen rechtsradikalen Gruppe zusammengeschlossen haben. Am Dienstag haben Ermittler in drei westdeutschen Bundesländern 13 Objekte durchsucht, um mögliche Beweismittel für laufende Verfahren gegen acht Beschuldigte zu sichern, wie die Generalstaatsanwaltschaft Celle und das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen gemeinsam mitteilten. Den Beschuldigten im Alter von 32...

