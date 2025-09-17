Aus der Asche der Ära von Jeremy Corbyn als Labour-Parteichef (2015–2020) scheint in Großbritannien derzeit eine neue linke Partei aufzusteigen. Bis zu 800.000 Menschen sollen über die Sommermonate hinweg ihr Interesse an einer möglichen Mitgliedschaft bzw. an weiteren Informationen über kommende Veranstaltungen auf der Homepage yourparty.uk bekundet haben. Seit Januar 2019, als die von Corbyn geführte Labour Party eine schwere Niederlage durch Boris Johnsons Konser...

