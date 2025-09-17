Gegründet 1947 Mittwoch, 17. September 2025, Nr. 216
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
17.09.2025 / Thema / Seite 12

Gezielte Kampagne

In Großbritannien formiert sich eine neue linke Partei. Das alte Projekt von Jeremy Corbyn, die Labour Party links auszurichten, wurde mit Antisemitismusvorwürfen zu Fall gebracht

Christian Bunke
Aus der Asche der Ära von Jeremy Corbyn als Labour-Parteichef (2015–2020) scheint in Großbritannien derzeit eine neue linke Partei aufzusteigen. Bis zu 800.000 Menschen sollen über die Sommermonate hinweg ihr Interesse an einer möglichen Mitgliedschaft bzw. an weiteren Informationen über kommende Veranstaltungen auf der Homepage yourparty.uk bekundet haben. Seit Januar 2019, als die von Corbyn geführte Labour Party eine schwere Niederlage durch Boris Johnsons Konser...

