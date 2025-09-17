Die indonesische Regierung ist optimistisch. Fünf Regierungsprogramme der wirtschaftspolitischen »8 plus 4 plus 5«-Kampagne sollten in den kommenden Jahren bis zu drei Millionen Erwerbsstellen schaffen, hatte Indonesiens Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto am Montag auf einer Pressekonferenz erklärt. Die Kampagne besteht aus acht im laufenden Jahr umzusetzenden Projekten, vier Programmen, die 2026 fortgesetzt werden und fünf weiteren zur Schaffung von Arbeitsplät...

