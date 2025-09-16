Gegründet 1947 Dienstag, 16. September 2025, Nr. 215
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
16.09.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

Nachfolger gesucht

Japans Liberaldemokratische Partei wählt im Oktober einen neuen Chef und damit voraussichtlich auch den neuen Premier

Igor Kusar
Am vierten Oktober finden innerhalb der Liberaldemokratischen Partei (LDP) die Wahlen für die Nachfolge des noch amtierenden Vorsitzenden Ishiba Shigeru statt. Die Dauerregierungspartei hält zwar zusammen mit dem Juniorpartner Komeito weder im Unter- noch im Oberhaus eine Mehrheit, doch wird erwartet, dass der neue LDP-Chef mit den Stimmen einer oder mehrerer der größeren Oppositionsparteien zum neuen Premierminister gewählt wird. Das Kandidatenfeld ähnelt dabei dem...

