Gegründet 1947 Mittwoch, 17. September 2025, Nr. 216
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
17.09.2025 / Schwerpunkt / Seite 3

Minimale Erwartungen

Polnischer Staatspräsident zu Antrittsbesuchen in Deutschland und Frankreich. Keine gemeinsame Pressekonferenz in Berlin. Reparationsfrage auf dem Tisch

Reinhard Lauterbach
Sechs Wochen nach seinem Amtsantritt ist der polnische Staatspräsident Karol Nawrocki am Dienstag in Berlin zu seinem Antrittsbesuch empfangen worden. Der halbtägige Aufenthalt Nawrockis begann um neun Uhr mit einem Empfang des Gastes durch eine Ehrenformation der Bundeswehr im Hof des Berliner Schlosses Bellevue, des Amtssitzes von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nach etwa zweistündigen Gesprächen im Präsidialamt wurde Nawrocki am späteren Vormittag auch v...

Artikel-Länge: 7278 Zeichen

