Allein unter Westberlinern

Noch ein Eierlikörchen?« – »Aber gern doch!« Als ich am Sonnabend abend im Garten eines Reihenhauses in der Nähe des S-Bahnhofs Priesterweg in gemütlicher Runde saß und ein Gläschen Eierlikör nach dem anderen naschte, wurde mir mit einem Mal bewusst, weshalb ich so gern zu den Spielen der Sp. Vg. Blau-Weiß 90 Berlin gehe. Es ist diese ganz bestimmte Gemütlichkeit, die im einstigen Westteil der Stadt in vielen Gegenden erhalten geblieben ist. Während im Ostteil nach ...

