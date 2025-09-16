Gegründet 1947 Dienstag, 16. September 2025, Nr. 215
16.09.2025 / Feuilleton / Seite 10

Stadtraum als Labor

Das Russische Haus in Berlin zeigt eine Ausstellung über Kunst im öffentlichen Raum

Hagen Bonn
Es war das dritte große Multifunktionsgebäude der sozialistischen Hauptstadt: Nach dem Palast der Republik (1976) und dem Friedrichstadt-Palast, der im April 1984 seine Tore öffnete, wurde im Juli 1984 das »Haus der Sowjetischen Wissenschaft und Kultur« eröffnet. Das damalige Programm in der Berliner Friedrichstraße unterscheidet sich kaum vom heutigen: russische Sprache und Literatur, Kunst, Film, Theater und Musik, Volkskunst, Ballett, Raumfahrt und Sport. Klingt ...

