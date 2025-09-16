Gegründet 1947 Dienstag, 16. September 2025, Nr. 215
16.09.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

Tik Tok soll US-Eigentum werden

China und die USA erzielen erste Einigung »des guten Willens« bei Handelsgesprächen in Madrid

David Maiwald
Es ist ein erster Deal. Der chinesische Konzern Bytedance wird den US-Ableger seiner Kurzvideoplattform Tik Tok wohl verkaufen. China und die USA einigten sich am Montag in Madrid auf eine Rahmenvereinbarung, das beliebte Portal in US-amerikanisches Eigentum zu überführen. Die Vereinbarung werde am Freitag in einem Telefonat von Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump bestätigt, berichtete Reuters. Es ist das erste Ergebnis der nun vierten Gespräch...

