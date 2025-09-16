Es ist ein erster Deal. Der chinesische Konzern Bytedance wird den US-Ableger seiner Kurzvideoplattform Tik Tok wohl verkaufen. China und die USA einigten sich am Montag in Madrid auf eine Rahmenvereinbarung, das beliebte Portal in US-amerikanisches Eigentum zu überführen. Die Vereinbarung werde am Freitag in einem Telefonat von Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump bestätigt, berichtete Reuters. Es ist das erste Ergebnis der nun vierten Gespräch...

Artikel-Länge: 3518 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.