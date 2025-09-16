Australien und Papua-­Neuguinea schließen ein neues »Sicherheitsabkommen«, das Australiens ehemalige Kolonie außen- und ­militärpolitisch überaus eng an die ehemalige Kolonialmacht bindet. Das Abkommen, das laut Aussage des australischen Premierministers Anthony Albanese am Mittwoch unterzeichnet werden soll, sieht zum einen vor, dass beide Länder sich gegenseitig Beistand leisten. Papua-Neuguineas Verteidigungsminister Billy Joseph verglich die einschlägigen Bestim...

Artikel-Länge: 4182 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.