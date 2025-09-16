Vor den für Ende Dezember geplanten Wahlen in Myanmar, an denen nur regimetreue Parteien teilnehmen dürfen, gestand die Militärregierung am Montag ein, dass in Dutzenden Wahlkreisen keine Abstimmung möglich sein werde. Betroffen sind nach der Verlautbarung 56 Sitze des Unterhauses, wo 315 von 440 Mandaten per Wahl vergeben werden, sowie neun Wahlkreise, in denen die Abstimmung zur zweiten Kammer ausgesetzt ist. Der UN-Sonderberichterstatter zur Menschenrechtslage in...

