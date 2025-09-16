Nach dem fürs Ausland zuständigen Bundesnachrichtendienst (BND) bekommt nun auch der Inlandsgeheimdienst einen neuen Chef. Für den Posten des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) Sinan Selen ausgewählt, wie am Montag das Handelsblatt berichtete. Das ist keine Überraschung. Als Vizepräsident leitete Selen den Geheimdienst in den vergangenen Monaten bereits kommissarisch und vertrat ihn nach außen, e...

