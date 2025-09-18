Vom 1. bis 12. März 1961 fanden in der Schweiz die 28. Eishockeyweltmeisterschaften statt. Die Mannschaften der DDR und der BRD hatten sich für die A-Gruppe qualifiziert. Nach 1959 war es das zweite deutsch-deutsche Duell bei einer Eishockey-WM. Für die Fans in Ost und West eigentlich ein Grund zur Freude. Jedoch nicht für die Regierung in Bonn und den Deutschen Sportbund (DSB). Der faire sportliche Wettstreit auf dem Eis fiel der »Hallstein-Doktrin« zum Opfer, dem ...

