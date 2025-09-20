Lange vor der Jahrhundertwende, vielleicht noch zu Lebzeiten der 1991 verstorbenen Autorin, fand ich in einer Wühlkiste beim Wiener Volksstimme-Fest Doris Brehms Roman »Eine Frau zwischen gestern und morgen«. Er war 1955 im kommunistischen Globus-Verlag erschienen und handelte von einer etwa vierzigjährigen Frau, Gerda Manner, die mit ihrem Mann Theo eine Buchhandlung in Wien führt. Die beiden sind einander fremd geworden, weil Theo sich den herrschenden Verhältniss...

